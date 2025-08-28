Adana’nın Pozantı ilçesinde bulunan Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi’nde Gebe Okulu birimi açıldı.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi’nde, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için ’Gebe Okulu’ hizmete girdi. Hastane Başhekimi İshak Basatemur, sağlıklı nesillerin bilinçli annelerden geçtiğini belirtti.

Gebe Okulu ile anne adaylarını hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma hazırladıklarını ifade eden Basatemur, "Anne adaylarını gebelik döneminde bilgilendirmek annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu anlayışla hastanemizde gebe okulumuzu bakanlığımızın belirlediği doğrultuda oluşturulmuş olup tüm gebelerin doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına doğum eylemi, ağrı yönetimini benimsemeleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız. Eğitimlerini tamamlayanlar katılımcılara ise katılım belgesi vermekteyiz. Eğitim almak isteyen anne ve baba adayları hastanemizin gebe okulu birimine başvurarak bilgi alabilirler" dedi.