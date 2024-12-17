Türkiye Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından Portekiz Deniz Kuvvetleri Lojistik Destek Gemi ihalesinde, projeyi kazandı. Türkiye’nin ilk defa bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi bir ülkeye askeri gemi üretip ihraç edecek projede, 2 adet denizde ikmal ve lojistik gemisi inşa edecek.

Türkiye Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, tarihi bir ihracat başarısına imza attı. Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin açmış olduğu lojistik destek gemisi ihalesine katılan STM, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bıraktı. Portekiz Deniz Kuvvetleri, STM tarafından sağlanan mühendislik çözümünü başarılı buldu. Dünyadan birçok firmanın katıldığı gemi inşa proje ihalesini STM kazandı. Böylece Türkiye STM ile, ilk kez bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi (Auxiliary Oiler Replenisher and Logistics Ship), kapsamında STM ana yükleniciliğinde iki adet gemi tasarlanarak, Türkiye’de özel bir tersanede inşa edilecek.

İmzalar Lizbon’da atıldı

Türkiye ve Portekiz arasında iş birliğini artıracak, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin sözleşme imza töreni, Portekiz’in başkenti Lizbon’da 17 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Adm. Henrique Gouveia e Melo, Portekiz Savunma Sanayii Ajansı (IdD) Carlos Félix, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç, Portekiz Savunma Bakanlığı, Portekiz Deniz Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve STM temsilcileri katıldı.

Projenin ilk olması açısından Türkiye ve Portekiz arasındaki önemine dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Türk savunma sanayii, son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Dünyada kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri olan ülkemiz, artık bu platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeye de başladı. NATO müttefiklerimizle güçlü savunma sanayii iş birliği geliştirmek Türkiye için önemli öncelikler arasında yer alıyor. Bugün, Portekiz Donanması için imzaladığımız iki adet ikmal tankeri aynı zamanda, Portekiz ile Türkiye arasındaki ilk askeri gemi ihracatını kapsıyor. Bu anlaşmayı insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri ve daha fazla gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da daha büyük bir iş birliğine doğru önemli bir adım olarak görüyoruz. Portekiz Donanması’nın önümüzdeki yıllarda operasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak proje kapsamında, Portekiz Donanması ile birlikte çalışarak, zamanında ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayarak tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“AB ve NATO üyesi ülkeye ilk askeri gemi ihracatımız”

Türk savunma sanayiini dünya arenasında başarıyla temsil ettiklerini ifade eden ve projeye 2025 yılında başlayacaklarını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Türk Donanması’nı yerli ve milli platformlarımızla güçlendirirken, Ukrayna, Malezya ve Pakistan için çeşitli su üstü ve denizaltı projelerine imza atıyoruz. Pakistan Deniz Kuvvetleri için tasarladığımız Denizde İkmal Tankeri PNS MOAWIN, 2018 yılından beri, lojistik destek ve sancak gemisi olarak görev yapıyor. Türk Donanması için iki adet Lojistik Destek Gemisi inşa edip teslim ettik. Bu gemiler NATO dahil birçok uluslararası deniz harekâtında görev alıyor. Bugün, Türkiye ile Portekiz arasında savunma iş birliğini artıracak, ‘Auxiliary Oiler Replenısher and Logistics’ gemilerinin sözleşmesini imzalamaktan gurur duyuyoruz. Bu kilometre taşı aynı zamanda, Türkiye’nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız ve Türk askeri gemi mühendisliğini dünyaya gösterdiğimiz için mutluyuz. Tarihte denizcilik alanında çığır açan bir ulus olan Portekiz’in, çağın gerekliliğine uygun, modern gemi isteme vizyonunu ve bu ihtiyaç için Türkiye’yi ve STM’yi seçmeleri bizler için bir onur kaynağıdır” dedi.

Denizde yakıt ikmali yapacak, zırhlı araç taşıyacak, lojistik destek sağlayacaklar

Türkiye’nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin inşaları, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek. Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek.

Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında, insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.

90 gün kesintisiz görev süresi

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA’lar için hangar da olacak.