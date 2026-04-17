Bilecik Belediyesi tarafından uzun yıllardır sürdürülen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları, elde ettiği yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslar, yalnızca Bilecik'te değil, çevre il ve belediyeler arasında da örnek bir hizmet olarak öne çıkıyor. Bilecik Belediyesi'nin gençlerin mesleki hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurslarda, disiplinli ve planlı çalışmaların karşılığı bir kez daha alındı. Sağlık aşamasını başarıyla geçen ve kurs kapsamında titizlikle hazırlanan sporculardan, POMEM Fiziksel Yeterlilik Parkur Sınavı'na katılan 13 aday Jandarma Görevde Yükselme Parkur Sınavı'na katılan 3 personel olmak üzere toplam 16 sporcu, girdikleri sınavları başarıyla tamamladı. Elde edilen bu sonuçla birlikte Bilecik Belediyesi POMEM kursları, yüzde100 başarı oranına ulaşarak önemli bir gurura imza attı.