Erzurum’da polis ekipleri kurdukları stantlarla başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara yönelik uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.

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Havuzbaşı Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "3-9 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Münasebetiyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Havuzbaşı’nda stant kurularak vatandaşlarımıza genel trafik kuralları hakkında bilgi verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA