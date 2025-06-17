Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Toplumda güven duygusunun artırılması ve suç korkusunun azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve semt pazarlarında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, genel güvenlik, hırsızlık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi konularda vatandaşları uyardı. Özellikle tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği, polis, jandarma, savcı gibi kamu görevlilerinin hiçbir şekilde para talep etmeyeceği vurgulandı.

Çalışmalar kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtılarak vatandaşların suçlara karşı alabilecekleri önlemler anlatıldı.