Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi ile Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında gelinen son durumu yaptığı basın toplantısında anlattı.

Niğde’nin tarihi kimliğini yansıtan Alaaddin, Balhasan, Kale, Eskisaray, Songur ve Burhan mahallelerini kapsayan, 125 bin metrekarelik alanda sürdürülen Niğde Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi ile ilgili bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projede karşılaşılan zorluklara rağmen kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Başkan Özdemir, "Kale koruma ve yenileme projemizle ilgili geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bir kez daha görüştük.. En son Mayıs ayı sonunda üçüncü ihalemizi yaptık. Bu kez süreç olumlu ilerledi, beş firma katıldı ve seçilen firmayla sözleşme aşamasına geldik. İnşallah sözleşmesi imzalanıyor ve kalede dönüşüm başlıyor" dedi.

Projede alanın tamamının aynı anda ihaleye çıkarılmasının çeşitli zorluklara yol açtığını belirten Özdemir, bundan sonraki süreçte parsel parsel ilerleyeceklerini ifade etti.

Özdemir, "İlk etapta 12 konut ve 24 iş yerini kapsayan bölümün ihalesi tamamlandı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile koordineli olarak, her konak için ayrı proje, ayrı zemin etüdü ve güçlendirme teknikleri geliştiriyoruz" diye konuştu.

"Eski sanayide 600 yeni dükkan yapılacak"

Başkan Özdemir, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi verdi. Özdemir, bölgede kalan esnafların yeni iş yerlerine taşınmasının ardından dönüşümün başlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Eski sanayide derenin ön tarafını boşalttık, arka tarafında kalan esnaf için yeni dükkanlar yapılması gerekiyordu. Zemini ve altyapıyı hazırladık, proje bitmek üzere. Yaklaşık bir ay içinde ihaleye çıkıyoruz. 600 yeni sanayi dükkanı yapılacak. Özellikle mobilyacıların ve hırdavatçıların bulunduğu kesimi taşıdıktan sonra dönüşüm başlayacak."

Özdemir, projeyle ilgili hedeflerinin iki yıl içinde dönüşümü başlatmak olduğunu ifade ederek, "120 dönümlük bu alan, şehrin merkezinde yer alıyor ve tapusu tamamen Niğde Belediyesi’ne ait. Herhangi bir bakanlık desteği olmadan belediyemiz kendi imkanlarıyla bu arsayı kazanmış oldu" dedi.