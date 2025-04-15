Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisten kaçan motosikletli, seyir halindeki bir otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki bir araçla bahçe duvarının arasına daldı. Yaralanan motosikletlinin, sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıkarken, toplam 65 bin 493 TL para cezası kesildi.

Şeyh Sinan Mahallesi’nde devriye gezen polis ekibi, plakası takılı olmayan bir motosikletliyi durması yönünde ikazda bulundu. Kaçan motosikletli Memduh Şevket Esendal Caddesi ile Kavaklar Sokak yol ayrımında, seyir halindeki bir otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki bir araç ile bahçe duvarının arasına daldı.

Hafif yaralandı

Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı atlatan motosiklet sürücüsü Ç.E.S. (18) sürücü belgesinin olmadığı için kaçtığını söyledi. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takılı olmayan plaka, üzerinden çıktı

Öte yandan motosikletin takılı olmayan plakası, sürücünün üzerinden çıktı. Trafik polisi tarafından motosikletliye ehliyetsizlik, plaka takmama, makas atma, dur ihtarına uymama ve kask takmama maddelerinden toplam 65 bin 493 lira para cezası kesildi.