Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis memurunun silahla vurarak öldürdüğü 60 yaşındaki eski kayınpederi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D., yaklaşık 5 yıl önce boşandı. Çocuklarını görmek için Adapazarı’na gelen H.D., eski kayınpederi Yaşar Türkel (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. H.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile sokak ortasında Yaşar Türkel ve İ.A.’yı vurdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkel, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacağında vurulduğu öğrenilen İ.A.’nın ise tedavisi sürüyor.

Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, polis memurunun sokak ortasında tartıştıktan sonra eski kayınpederi ile bacanağına kurşun yağdırdığı olayın ardından bölgede yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilmişti. Videoyu çeken kişi o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam" ifadeleri ile kaydetmişti. Hastane işlemleri sonrasında Yaşar Türkel’in cenazesi ailesine teslim edildi.

Türkel, Tepekum Mahallesi Işıklar Camii’nde öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan-2 Mezarlığı’na defnedildi.