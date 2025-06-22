Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen SAHA Sağlık Elçileri Akademisi kapsamında, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezinin (POMEM) iki ayrı yerleşkesinde eğitim programları gerçekleştirildi.

Çat Yolu Polis Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimlerde, Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından 200 öğrenci ve personele eğitim verildi. Aynı gün Merkez Yerleşkede gerçekleştirilen bir diğer eğitim programı ise Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yürütüldü. 250 öğrenci ve personele eğitim verildi. Ayrıca katılımcılara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Katılımcılar, sigara bırakma poliklinikleri konusunda bilgilendirilerek yönlendirildi.

Bu eğitimlerle birlikte, toplumla doğrudan temas halinde bulunan emniyet personelinin sağlık okuryazarlığının artırılması, bağımlılıkla mücadelenin güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.