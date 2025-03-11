Bahar nezlesi ve polen alerjisine karşı vatandaşları uyaran Doç. Dr. Ceren Türkcan, özellikle alerji ilaçlarının yan etkisine dikkat çekerek bitkisel ve doğal ürünlerin bu süreçte daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Havaların ısınmasıyla ilkbahar mevsimi kendisini hissettirmeye başlarken bir yandan da mevsim geçişi nedeniyle bahar nezlesi ve bitki polenlerinden kaynaklı alerjik etkiler vatandaşları etkilemeye başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Türkcan, yoğurt içerisinde bulunan bakterilerin gıda yoluyla alınmasının yanı sıra soluk yolu ile alınması halinde de polen alerjisine iyi geldiğini ifade etti.

Özellikle polenler nedeni ile insanlarda hapşırık, geniz akıntısı, öksürük ve burun etlerinin şişmesi gibi alerjik etkilerin meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Ceren Türkcan, bu tür alerjik etkilere karşı yoğurtta bulunan bakterilerin, bu reaksiyonların olduğu bölgelerde kullanıldığında etkili olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Ceren Türkcan; "Bahar döneminin gelmesiyle ağaçların polen üretimi ve uçarların havaya saçılması ile birlikte birçok insan bunlara tepki gösterebiliyor. Özellikle hapşırık, öksürük, geniz akıntısı, hırıltılı nefes, burun etlerinin şişmesi gibi birçok belirti meydana gelebiliyor. Bu tür durumlarda da insanlar genellikle alışık oldukları şekilde alerji ilaçlarına yöneliyorlar. Ancak alerji ilaçları kullanılabilir ancak bir sürü yan etkisi var. Bu yan etkilere bağlı olarak da kişiler kendilerini yorgun, halsiz hissedebiliyorlar. Hatta birçok alerji ilacının içerisinde araç kullanımı ile ilgili sınırlandırmalar mevcut. Ancak bu tür durumlar bazen doğal içeriklerle, çareyi doğada aramakta çözüm bulabiliyoruz. Probiyotik bakteriler bu anlamda alerjiyi önlemek üzere bazı metobolitler üretiyorlar ve bu üretmiş oldukları metobolitlerle bahsetmiş olduğumuz bütün belirtilerin ortaya çıkmasını önlemiş oluyorlar. Bu sayede siz hapşırmıyorsunuz, öksürmüyorsunuz, geniz akıntısı yaşamıyorsunuz, hırıltı hissetmiyorsunuz. Bunlar bizim yediğimiz gıdalarda da bulunan bakteriler. Yoğurt içerisinde bulunan bakteriler. Bunlar sayesinde sizin cildinizde, etrafınızda bir bariyer oluşuyor ve siz bu sayede alerjenlerinize maruz kalmamış oluyorsunuz. Bu tür belirtilerden bu şekilde herhangi bir yan etki olmadan kurtulabiliyorsunuz" dedi.

"Üniversite laboratuvarlarında geliştirilen sprey bahar alerjisine engel oluyor"

İstanbul Arel Üniversitesi’nde geliştirilen içerisinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde alerjik reaksiyonları ve alerjik reaksiyonların etkilerini ortadan kaldıran "Flora Dengeleyici Sprey" hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ceren Türkcan, geliştirilen ürünün aynı zamanda salgın hastalıklara karşı da önemli bir silah olduğunu sözlerine ekledi.

Türkcan; "Biz bu alerji dönemleri için İstanbul Arel Üniversitesi laboratuvarlarında bir ürün geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürünün adı "Flora Dengeleyici Sprey". Bu ürünün içerisinde probiyotik bakteriler var ve bu bakteriler sayesinde de sizin çevrenizde bariyer oluşturuyorlar. Bu bariyer sizin alerjik reaksiyon göstermenizi ortadan kaldırıyor. Bu bakteriler tamamen faydalı bakteriler. Sizin yediğiniz gıdalarda da bulunan bakteriler. Sadece bunları bu sefer gıda yoluyla değil de çevrenize sıkarak almış oluyorsunuz. Bu yüzden de sizin etrafınızda görmüş olduğu bariyer etkisiyle birlikte alerjik reaksiyon hiçbir şekilde göstermiyorsunuz. Aslında bir insan alerjisi olup olmadığını, ortam değiştirdiğinde, göstermiş olduğu belirtilerle fark eder. Örneğin, ufak göz altı kaşıntıları, belki sulanmalar, burun etlerinde hafif şişlikler ya da nefes alırken az nefes alıp verme hissiyatı bile alerjik reaksiyon sonucu gelişmiş tepkime olabilir. Kişi bu farklılıkları kendisinde gözlemleyerek alerjisi olup olmadığını belirleyebilir. Peki "Flora Dengeleyici Sprey" bunları geçirir mi? Bizim şöyle bir iddiamız var açıkçası; ilk on beş dakika içerisinde belirgin bir şekilde etkiyi hissediyorsunuz. Bir saat içerisinde de alerjik reaksiyonların etkisi yüzde 80 - 90 dolaylarında azalıyor. Bu yüzden siz eğer bu şekilde bir alerjiniz olduğunu fark ederseniz flora dengeleyici spreyi çevrenize, yakalarınıza, yüzünüze sıktığınızda yaklaşık bir saat sonra bu belirtilerin tamamı ortadan kalkmış olacak. Flora dengeleyici spreyi kullandığınız zaman hem görmüş olduğu bariyer görevinden dolayı dışarıdan gelen patojenlere karşı, salgın hastalıklara karşı bir koruma elde etmiş olacaksınız. Bunun haricinde bir de vücudunuzun tepkime verdiği bu tür alerjik reaksiyonlar ne ise onlardan kurtulmuş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok"

Flora dengeleyici spreyin içerisinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığının altını çizen Doç. Dr. Ceren Türkcan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüz bahar. Polenlerden dolayı birçok insan bu tür belirtiler görecek. Ama bunun haricinde birde mevsimsel geçiş olduğu için de soğuk algınlığına yakalanan da çok insan olacak. Az önce saymış olduğumuz bu tür; burun tıkanıklığı, fazla akıntı, göz sulanması, kaşıntı, hırıltılı nefes, hatta KOAH bile diyebiliriz. Bunlarının hepsinin belirtilerinin azaltılması ya da giderilmesinde flora dengeleyici spreyi güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde herhangi bir katkı maddesi, koruyucu yer almıyor."

"İhracat süreçlerini başlatıyoruz"

Türkcan, "Flora dengeleyici sprey şu an çevrim içi platformlardan temin edebilirler. Ama bunların haricinde birlikte çalıştığımız kulak burun boğaz uzmanlarımız, pediatri uzmanlarımız ya da dermatologlarımız mevcut. Onlardan da temin edebilirler. Onun haricinde bu flora dengeleyici spreyin yoğun başarısından dolayı yurt dışından da teklifler aldık ve ihracat süreçlerini başlatıyoruz. Bunun içinden KOSGEB’den bir teşvik aldık. Aldığımız bu teşvikle birlikte hem üretim süreçlerimizin ölçeğini büyütüyoruz hem de laboratuvarda daha küçük ölçekte yaptığımız üretimler büyük ölçeklere taşınıyor. Böylece daha çok insana ulaşabilme fırsatını yakalamış oluyoruz" dedi.