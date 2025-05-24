Müzeler Haftası kapsamında deniz tarihçisi ve emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek tarafından Çeşme Kalesi’nde açılan "Piri Reis ve Kitab-ı Bahriye: Tarihi Akdeniz Haritaları" sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi, yoğun talep üzerine iki hafta daha uzatıldı.

Müze Müdürlüğü’nün talebiyle düzenlenen sergi, Piri Reis’in en önemli eserlerinden biri olan Kitab-ı Bahriye’yi ve ona ait 200’ün üzerinde Akdeniz liman haritasını (kartaları) farklı materyaller ve tekniklerle sanatseverlerle buluşturuyor. İşipek, bu koleksiyonun yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

İşipek yaptığı açıklamada, "Piri Reis’in en muhteşem eseri bana göre 1513 Dünya Haritası’ndan sonra Kitab-ı Bahriye’dir. Bu eser, dünyanın ilk pilot kitabı ve aynı zamanda ilk coğrafya kitaplarından biridir" dedi.

Haritalar, çini, ipek, kağıt, minyatür, ahşap ve tuval gibi malzemeler üzerine, yağlı boya başta olmak üzere çeşitli tekniklerle hazırlanmış. Daha önce Hırvatistan, Slovenya ve Kıbrıs’ta da sergilenen koleksiyon, Müzeler Haftası boyunca 2 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Serginin uzatılmasına ilişkin konuşan İşipek, "Müze Müdürlüğü, sergiye gösterilen yoğun ilgi üzerine süresinin uzatılmasını talep etti. Tahminimce sergimiz Çeşme’de 15 gün daha açık kalacak. Arzu eden ziyaretçilerimiz bu özel koleksiyonu gezip görebilir" ifadelerini kullandı.