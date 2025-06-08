Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi’nde, Prof. Dr. Nur Olgun’un başkanlığında Çocuk Onkoloji Kliniği hizmete açıldı. İzmir’de özel sağlık sektöründe kurulmuş ilk çocuk onkoloji kliniği olma özelliğini taşıyan klinikte, 0-18 yaş arasında çocukluk çağı kanserlerinin tedavisini gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Olgun, "Ayrıca çocukluk çağı kanseri tedavisi görmüş, izleme alınmış hastaların uzun dönemde görülebilecek kemoterapi ilişkili yan etki takiplerini de yapıyoruz" dedi.

Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nur Olgun, Acıbadem Kent Hastanesi Onkoloji Merkezi çatısı altında Çocuk Onkolojisi Kliniği’ni kurdu. Klinikte; çocukluk çağı kanserlerinin tedavisi gerçekleştirilecek, çocuk çağı kanseri tanısı ile tedavisi tamamlanmış hastaların uzun dönem kemoterapi ilişkili yan etkilerin takibi de yapılacak. İzmir’de, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege (EÜ) ve Dokuz Eylül Üniversiteleri (DEÜ) ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde çocuk onkoloji bölümünün bulunduğunu, bu bölüme olan ihtiyacın ise ülkemizdeki çocuk hastalar kadar, yurt dışı hastaların da tedavi talebi nedeniyle arttığını belirten Prof. Dr. Olgun, klinik ve projeler hakkında bilgi verdi. Olgun, ülkemizde tüm kanserlerin yüzde 2-3’ünü çocukluk çağı kanserlerinin oluşturduğunu, Türkiye’de her yıl yaklaşık 3-4 bin çocuğun yeni kanser tanısı aldığını ifade etti.

Türkiye’de her yıl 3-4 bin çocuk kanser tanısı alıyor

Prof. Dr. Olgun, "İzmir’in ve bölgemizin bu alandaki ihtiyacına destek olmak ilk amacımız. Ayrıca Doğu Avrupa’dan, Türki ülkelerden, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların ihtiyaçlarına da cevap verebileceğiz. Kliniğimizde; kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri, beyin tümörleri, lenfomalar, böbrek üstü bezi tümörü, böbrek tümörü, karaciğer tümörleri gibi bütün çocukluk çağı kanserlerini ve hemanjiom gibi iyi huylu tümörleri tedavileri yapılacak. Ayrıca anne babaları korkutan büyümüş lenf bezlerinin ayırıcı tanısını konulacak" diye konuştu.

Nöroblastom protokolü ile standardizasyon sağlandı

Prof. Dr. Olgun, 1992 yılında İzmir’deki dört hastaneyle başlattıkları Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastom (böbrek üstü bezi tümörü) Protokolü’nün koordinatörlüğünü de Acıbadem Kent Onkoloji Hastanesi çatısı altında sürdüreceğini söyledi. Böbrek üstü bezi tümörlerinin, çocuk onkolojisinde en kötü seyirli tümörlerden biri olduğunu ve çok sinsi ilerlediği için vakaların çoğunun ileri evrede tanı aldığını belirten Prof. Dr. Olgun, bu protokol sayesinde tedavide dünya standartlarını yakaladıklarını ifade etti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"33 yıl önce DEÜ, EÜ, Tepecik Eğitim ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi çocuk onkoloji bölümlerinin katılımıyla böbrek üstü bezi tümörleri (nöroblastom) için bir protokol oluşturduk. Bu protokol; Türkiye’de standardizasyonu sağlanmasında çok önemli bir rol oynadı. Protokolde yer alan risk gruplarına göre tedavi yoğunluğundaki değişikliklerin uygulanması ile yaşam süresinin uzamasının yanında kemoterapinin yan etkilerinden de korunması sağlandı."