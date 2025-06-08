Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, başantrenörlük koltuğuna deneyimli isim Özhan Çıvgın’ı getirdi. Çıvgın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

1979 doğumlu olan Özhan Çıvgın, antrenörlük kariyerine 1999 yılında Darüşşafaka’da başladı. Kariyeri boyunca Erdemir, Karşıyaka ve Akhisar Belediye gibi takımlarda görev aldı. En uzun süreli görevini ise Büyükçekmece Basketbol Takımı’nda sürdüren Çıvgın, 2013-2018 ve 2020-2025 yılları arasında bu kulüpte görev yaparak düşük bütçelere rağmen takımı ligde tutmayı başardı. Başarılı çalıştırıcı, Büyükçekmece ile son sezonunu 8. sırada tamamlayarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Aliağa Petkimspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Takımızın yeni başantrenörü Özhan Çıvgın oldu. Tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın’ı ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı diliyoruz"