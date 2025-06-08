İzmir’de faaliyet gösteren Eskizimir Erzurumlular Derneği ile Tortum Köyü Dernekleri tarafından düzenlenen piknik şöleni, Erzurumluları bir araya getirdi.

Eskizimir Erzurumlular Derneği ve Tortum Köyü dernekleri tarafından, Gaziemir’de bulunan Sarnıç Piknik Alanın’da düzenlenen piknik şölenine İzmir’de yaşayan binlerce Erzurumlu katıldı. Etkinlikte aileler ve çocuklar da yer alırken, renkli görüntüler oluştu. Dernek üyeleri ve katılımcılar, güzel havanın da etkisiyle piknik alanında keyifli anlar yaşadı. Geleneksel dayanışma ve kaynaşma ruhunun ön planda olduğu organizasyon, Erzurum kültürünün yaşatılmasına katkı sağladı. Etkinliğe; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Ege Bölgesi Erzurumlular Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Zakir Salmanoğlu, Eeskiizmir Erzurumlular Dernek Başkanı Dursun Kurtlu, Tortum Şenyurtlular Dernek Başkanı Kenan Turan, Tortum Kazandere Köyü Dernek Başkanı Nihat Özdemir, Tortum Karabağlar Dernek Başkanı İsmail Yazıcı, Tortum Tipili Köyü Dernek Başkan Vekili Cemil Sağır, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Sunuculuğunu Sabri Çoruh’un yaptığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şölende konuşan Eeskiizmir Erzurumlular Dernek Başkanı Dursun Kurtlu, "Sizlerle bir araya gelince güçlü oluyoruz. Örf ve adetlerimizi gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp yaşattıkça mutlu oluyoruz. Bunun içinde yine sizlerle birlikte yekvücut, yek cihet, yek kalp olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye cumhuriyeti tarihinde ve doğu Anadolu Bölgesinde önemli yeri olan memleketimiz Erzurum’un geçmiş tarihini, manevi değerlerini, örf ve adetlerini gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için bu tür organizasyonları sizlerin destekleriyle elimizden geldiğince anlatmaya devam edeceğiz. Sevgili hemşehrilerim; pikniğimize sponsor olarak kıymetli desteklerini bizden esirgemeyen başta ihlas pazarlama İzmir bölge müdürü Erhan Arslan’a Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven’e ve diğer sponsor firma sahiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Erzurumluyla beraber olmak bizim için bir şereftir"

Etkinliğe katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu da "Bir kere Erzurumluyla beraber olmak bizim için bir şereftir. Biz bir ahlak taşıyorsak hem siyaseten hem ticareten bu Erzurum’da yetişmenin bize vermiş olduğu bir ahlaktır. Cenabı Allah’tan dileğim odur ki beni hiçbir Erzurumlu hemşehrilerime mahcup etmesin. Ondan dolayı çok büyük bir keyifle koşa koşa geldik Erzurumlular hemşehrilerimizle buluşmak için. Ben Erzurumlu her hemşerimin hizmetindeyim, emrindeyim. Başımın gözüm üstünde yerleri var" diye konuştu.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ege Bölgesi Erzurumlular Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Zakir Salmanoğlu ise "Bu birliğimiz, beraberliğimiz bozulmadığı sürece biz Erzurumlular hak ettiğimiz yere geleceğiz diyoruz. Çünkü bizim görevimiz ağır. Biz Erzurumlular Türkiye’nin çimentosuyuz. Hem de tam bu dönemde bu 21. yüzyılda Türkiye’nin birliğe beraberliğe çok ihtiyacı olduğu bu dönemde biz Erzurumlular daha kenetleneceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Daha güzel organizasyonlar yapmaya çalışacağız. Hep beraber bir arada olacağız. Sesimiz gür çıksın, gür duyulsun diye bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek diyorum. Bugün burada eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama’nın sponsor olduğu etkinlikte gerçekleştirilen çekiliş ile hediye kazanma şansı elde eden vatandaşlara ev aletleri verildi. Etkinlik, Erzurumlulara unutulmayacak hatıralar katarak son buldu.