SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden, entegre petrokimya tesisi Petkim’in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan ’İskele Modernizasyon Projesi’ kapsamındaki İskele-3 sahasında çalışmalar başarıyla tamamlandı.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim’de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları tamamlandı. İskele Modernizasyon Projesi sayesinde, Petkim’in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3’ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkân sağlandı.

İskele-3’e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde, yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı yapılması sağlanarak Petkim’in verimliliği artırılacak.