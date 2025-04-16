Kastamonu’da narkotik ekiplerince evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan şahıs, mahkemede bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağını dair söz vermesine rağmen cezadan kurtulamayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri edindikleri bir istihbaratı değerlendirerek Hüsnü T.’nin evinde ve üzerinde arama yaptı. Narkotik ekiplerince yapılan aramalarda 457,93 gram bonzainin ham maddesi olan A-M isimli madde, 62,27 gram bonzai, 2,92 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hapı, 0,76 gram kenevir tohumu, 1 adet extacy, 1 adet cam düzenek, 1 adet hassas terazi ve 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayın ardından narkotik ekiplerince gözaltına alınan Hüsnü T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hüsnü T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında kendisini savunan Hüsnü T., "11 aydır tutukluyum. Evim park yerine yakın. Tezgah açıp satacak değilim. Ev hapsi dahi en ağır adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmememi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetince karar öncesinde son sözü de sorulan Hüsnü T., "Beraatımı talep ediyorum. Mağdurum, bir şans daha istiyorum. Yaşlı annem var, bakıma muhtaç. Bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağıma söz veriyorum. Bir şans daha verilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüsnü T.’yi 15 yıl hapis cezası ile 30 bin TL’de adli para cezasına çarptırdı.