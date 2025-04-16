Konya’nın Beyşehir ilçesinde geleneksel çocuk oyunları turnuvası heyecanı yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Şehrimiz, İmzamız" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvanın 8. Grup Bölge Müsabakaları Beyşehir Spor Salonu’nda coşkulu bir atmosferde başladı. Turnuvaya Beyşehir’in yanı sıra Hüyük ve Derbent ilçelerinden öğrenciler katılım sağladı. Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak, öğrenciler arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek, aynı zamanda sportif ruhu desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva, renkli görüntülere ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu bölge birincisi oldu

3. sınıflar kategorisinde Mendil Kapmaca ve Seksek branşlarında yarışan Beyşehir ilçesi okullarından Karaali Şehit Osman Karağlı İlkokulu, üstün performans göstererek bölge birinciliğini elde etti. Öğrencilerin heyecanı, takım ruhu ve centilmenlikleri dikkat çekerken, öğretmen ve velilerin coşkulu desteği turnuvaya ayrı bir güzellik kattı. Yarışmaları izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti. Konuk, geleneksel oyunların kültürel mirasın yaşatılması adına çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.