Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Petek Genç" projesi kapsamında düzenlenen kamp ve gezi programlarının başvuruları başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi gençliğin şehri Samsun’da gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafında gençlerin yaz tatillerini verimli ve anlamlı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla "Petek Genç" projesi kapsamında düzenlenen yaz dönemi gençlik faaliyeti programlarının başvuruları başladı. 23 Haziran- 14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan programlar gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini, şehirlerine olan aidiyet duygularını pekiştirmelerini, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

Gençler hem eğlenecek hem öğrenecek

Petek Genç Projesi, 11–25 yaş arasındaki gençlerin bireysel başvurularıyla katılabileceği şekilde planlandı. Projeyle gençler, doğayı tanıma, koruma ve keşfetme bilinci kazanacak; sosyal ilişkilerini güçlendirecek, yeni arkadaşlıklar edinecek. Samsun’un tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme imkânı da bulacak olan gençler takım çalışması, liderlik ve etkili iletişim gibi hayati becerilerini geliştirecek.

Gezi ve kamp programlarıyla dolu dolu bir yaz

Program kapsamında haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma düzenlenecek şehir içi gezilerle gençler; Tekkeköy Mağaraları, Çarşamba Çivisiz Cami, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı ve Samsunum-2 Gemisi gibi Samsun’un önemli tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ziyaret etme fırsatı bulacak. Kamp programları ise iki farklı formatta gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan çadırlı kamp programları, gençlere doğayla baş başa kalabilecekleri dostluklarını pekiştirebilecekleri unutulmaz anlar yaşatacak. Salı ve Perşembe günleri yapılacak günübirlik kamp programlarında ise doğa yürüyüşü, ok atma, oryantiring ve çeşitli eğlenceli takım oyunları gibi aktiviteler gençleri bekliyor olacak. Tüm kamp programları Mahmur Dağı Kamp Alanı’nda gerçekleşecek.

Gezi, çadırlı kamp ve günübirlik kamp programlarından oluşan yaz dönemi faaliyetlerinde; kamp programları için 11-25, geziler için ise 16-25 yaş arası kişiler başvuruda bulunabilecek.