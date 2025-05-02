TSK unsurları, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Mağara kullanılamaz hale getirilirken, içeride teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ele geçirilen malzemeler şöyle: 10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü, 1 adet el telsizi, 75 adet silah üstü dürbün, 21 adet el dürbünü, 4 adet lazer işaretleyici, 76 adet nişangâh, 150 adet silah monte hamili, 20 adet çatal ayak, 50 adet silah el kundağı, 50 adet silah dipçiği, 6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 adet led ekran,  1 adet soğutucu, 1 adet fener, Çeşitli sağlık malzemeleri, Terör örgütüne ait dokümanlar.

Kaynak: İGF