Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesinin ortak organizasyonuyla düzenlenecek olan 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel hale gelen organizasyon, 18 Ekim Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arasında Çilesiz Aksa Camii’nin yan tarafındaki alanda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelecek seçkin pehlivanların mücadele edeceği güreşlerde, dereceye giren sporculara toplam 389 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Malatyalı 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın adını taşıyan ve Türkiye’nin sayılı karakucak güreşlerinden biri olan organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. Sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen güreşler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu destekleriyle düzenlenecek.

Toplam ödül 389 bin TL

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucak Güreş Talimatnamesine göre yapılacak müsabakalarda, büyükler kategorisinde 249 bin TL, minikler ve yıldızlar kategorilerinde ise 140 bin TL olmak üzere toplam 389 bin TL ödül dağıtılacak. Bu yılki müsabakalara yalnızca 2025 vize lisansına sahip sporcular katılabilecek. Ayrıca, minikler kategorisinde sadece Malatya’da lisanslı sporcular güreşecek.

Organizasyon kurulunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Organizasyon Kurul Üyesi Remzi Taştekin ve TGGF İl Temsilcisi Hasan Özdemir yer alırken, genel koordinatörlüğü TGGF Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ilkım yürütecek.

"Tüm hemşehrilerimizi güreş şölenimize bekliyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, güreşlerin hem geleneksel spor kültürünü yaşatmak hem de Malatya’nın tanıtımına katkı sağlamak açısından büyük önem taşıdığını belirterek tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe davet etti.

Başkan Geçit, yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenleyeceğimiz 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ata sporumuz güreşin en güzel örneklerinin sergileneceği bu büyük organizasyona ülkemizin farklı illerinden ve yurt dışından gelecek değerli pehlivanlarımız katılacak. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın adını taşıyan bu anlamlı güreşler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecek. 18 Ekim Cumartesi günü tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu büyük güreş şölenine davet ediyorum" diye konuştu.