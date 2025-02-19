Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde lise öğrencilerine herhangi bir yangına karşı önlem için yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, Pehlivanköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Pehlivanköy Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tatbikatta, öğrencilere yangın tüplerinin kullanımı, yangınla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Teknik bilgilerin ardından ise okulun bahçesinde yangına yangın tüpü ile müdahale tatbikatı yapıldı. Öğrenciler yangınlara karşı bilinçlendiler.