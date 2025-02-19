Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması yapıldı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki ilkokul 3. sınıf öğrencilere yetenek taraması ve spora yönlendirme uygulaması gerçekleştirildi.

Babaeski Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen, yetenek testi taramasında öğrencilerin el kuvvetleri, kilo ve boyları ile yatkın oldukları spor dallarıyla alakalı belirlenen uzman ekiple birlikte çeşitli cihazların kullanımıyla öğrencilerin hangi spor dalında başarılı olabileceği konusunda belirleme yapıldı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk de proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek proje koordinatöründen yapılan faaliyet ile ilgili bilgi aldılar.