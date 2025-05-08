Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek, ilçeye Aile Destek Merkezi (ADEM) müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi dolayısıyla bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, AK Partili kadın belediye başkanları ağırlandı. Toplantıda, belediyelerin aile ve kadın odaklı çalışmaları masaya yatırılırken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin hayata geçirilen projeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a anlattı. Görüşmede, ilçeye dair yeni talepler ve çözüm önerileri de iletildi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Sayın bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrası ilçemize ADEM söz aldık. Yeni "ADEM" projesiyle birlikte ilçe kadınlarının hem bireysel gelişimine hem de aile yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanacak. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kadınların daha aktif rol almalarını hedefleyen proje, ilçede büyük heyecan oluşturacak. Kadınlarımızı güçlendirmek, aileyi desteklemek ve Pazaryeri’nde sosyal kalkınmayı hızlandırmak adına çok kıymetli bir adım attık" dedi.