Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi kapsamında ’Kros Atletizm Dalı’nda Bilecik’i temsil eden takım, Marmara üçüncülüğü elde etti.

Söğüt İlçesi Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeliha Verda Çolak ve Ezgi Zeren Kaygısız ile 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğrencisi Viyanur İpekli, gösterdikleri üstün performansla Bilecik’e gurur yaşattı. Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okul müsabakalarında bizleri destekleyen Kaymakamımız Ömer Faruk Tuncer’e, ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Durgut’a, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz’a, Beden Eğitimi öğretmenimiz Ali Orhan Kılıç’a, antrenörümüz Sercan Ocak’a ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başarılarından dolayı sporculara teşekkür eden Yıldırım, gençlerin elde ettiği derecenin ilerleyen süreçte daha büyük başarılara zemin hazırlayacağını ifade etti.