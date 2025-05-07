Pazaryeri Belediye Meclisinde AK Parti’nin ittifak ortağı MHP, CHP ve YRP ile bir olarak otopark sorununa ilişkin ortak önerge verdiler.

Mayıs ayı Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında düzenlendi. Meclis sonrası MHP, CHP ve Yeniden Refah Partili (YRP) meclis üyelerinin imzasıyla sunulan otopark sorununa ilişkin ortak soru önergesi, AK Partili meclis üyeleri tarafından hayretle karşılandı. Özellikle MHP’li üyelerin, Nisan ayındaki encümen seçimlerinde CHP adaylarını desteklemesiyle gündeme gelen ittifak içi görüş ayrılıkları, otopark önergesiyle bir kez daha alevlendiği göründü.

"Gerekli birime bizler ileteceğiz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda Pazaryeri İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe merkezinde araç parkı yasaklanmış; esnafların mağdur olmaması için alışveriş yapılan iş yerlerinin önüne 15 dakikalık park izni getirilmişti. Ancak bu düzenleme yeterli bulunmayınca, 5 meclis üyesi tarafından hazırlanan ortak dilekçeyle komisyon kararına itiraz edilmek istendi. Bu olay belediyemizle alakalı bir durum değil. Gerekli birime bizler ileteceğiz" dedi.

Önerge gündeme alınmadan geçiştirildi

CHP ve MHP’den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama gelirken, "Oylaması dahi yapılmadı. Bu önergenin gündeme alınmaması manidar. Takdir kamuoyunun" denildi.