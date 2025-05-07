Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin 34 belediye personelini işten çıkardığını iddia etti. Alıç, MHP olarak işçilerin yasal hak arama mücadelelerinde yanlarında olacaklarını ifade etti.

Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Aziz Gündüz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Kahveci’yi verdiği sözleri tutmamakla ve siyasi gerekçelerle işçi kıyımı yapmakla suçladı.

Alıç, Kahveci’nin seçim öncesinde noter tasdikli beyannamesinde "hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı işten çıkarmayacağı" yönünde söz verdiğini, ancak buna rağmen 1 Mayıs’tan bu yana 34 kişinin işine son verdiğini belirtti. Alıç, "Eyüp Kahveci geldiği günden bu yana belediye ve bağlı şirketlere 145 kişiyi almış, seçim öncesinde yanında olanları, yandaşlarını doldurmuştur. Buna karşılık siyasi görüşü farklı olan personeli işten çıkararak, belediyeyi algıyla yönetmeye çalışmaktadır" dedi.

Alıç, son olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 11 işçinin ve dün alınan bilgiye göre 23 işçinin daha işine son verildiğini, aralarında yeni doğum yapmış ve kısmi çalışan 4 annenin de bulunduğunu söyledi. Bu durumu "vicdan ve merhamet yoksunluğu" olarak niteleyen Alıç, Kahveci’nin basiretsiz ve yalan yanlış bahanelerle hareket ettiğini savundu.

"Senden olsa olsa en hafif tabirle riyakar, yalancı, müfteri, sözünün namerdi olur Eyüp Kahveci" ifadelerini kullanan Alıç, MHP olarak işçilerin yasal hak arama mücadelelerinde yanlarında olacaklarını vurguladı. Alıç, "Kütahya’mızı Eyüp Kahveci’ye ve onun zihniyetine kurban ettirmeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.