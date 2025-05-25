Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü’nde düzenlenen camii temel atma törenine katıldı.

Köy halkıyla bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Dualar eşliğinde gerçekleşen törende konuşan Vali Aygöl, camilerin yalnızca ibadet mekanları değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, Kükürt Köyü’ne kazandırılacak olan yeni caminin hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından vatandaşlarla bir süre daha görüşen Vali Aygöl, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayarak desteklerin süreceğini ifade etti.