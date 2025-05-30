Bilecik’in Fethi’nin 726. Yıldönümü ve Osmangazi ile Şeyh Edebali’yi Anma Programı kentte düzenlenen yürüyüşle başladı.

Program, Cumhuriyet Meydanı’ndan Şeyh Edebali Külliyesine kadar, önde mehter takımı, arkasında il protokolü ve öğrencilerin yürüyüşü ile başladı. Şeyh Edebali Külliyesinde program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Şehrimizin kültürel zenginliğini tarihi birikimini ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bugün geçmişe duyduğumuz saygıyı Bilecik’e olan sorumluluğumuzla birleştiriyoruz. Şehrimizin kültürel zenginliğini tarihi birikimini ve insan potansiyelini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İçimde ukde kalan tek yer burası oldu"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise göreve geldiği günlerde ilk olarak Şeyh Edebali Türbesi’nin adını Şeyh Edebali Külliyesi olarak değiştirdiklerini anlatarak, "Şu an bulunduğumuz alan çok önemli bir konum. Çünkü burası gerçekten bir külliye ve bu külliyenin olması gerektiği hale getirmek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Geçen hafta da Anıtlar Kurulumuz buradaydı tek tek, adım adım dolaştılar. Burada yapacağımız çalışmaları net bir şekilde desteklediler, kararlarını alıyorlar. Bu külliyeyi hak ettiği hale getirmek için ciddi bir hazırlık içindeydik. İçimde ukde kalan tek yer burası oldu" dedi.

Konuşmaların ardından Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyesi yaşları 12 ile 20 arasında değişen kızlardan oluşan Kılıç Kalkan Ekibi gösteri ile sona erdi.