Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik ve Çerkeşli köylerinde Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklere, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya ve İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur katıldı. Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, Hıdırellez’in bolluk, bereket ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. Katılımcılar, geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinliklerin sonunda Hıdırellez’in tüm vatandaşlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.