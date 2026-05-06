Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde faaliyet gösteren Pazarlar Spor Lisesi, spor camiasında eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza atıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında 'Her öğrenciye bir madalya' vizyonuyla yola çıkan ve 85 öğrencisiyle 85 madalya hedefleyen okul, sezon bitmeden 8 kupa, 92 madalya ile 100 başarı ödülüne ulaşarak hedeflerini yüzde 117 oranında gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Muammer Gökalp yönetiminde 11 branşta faaliyet gösteren lise; hentboldan futsala, badmintondan oryantiringe kadar her dalda kürsüye ambargo koydu. Özellikle Kız Futsal ve Hentbol takımlarının kazandığı kupaların yanı sıra, Atletizmde gelen 15 madalya ve Kriketteki 13 madalyalık başarı grafiği, okulun takım ruhunu gözler önüne serdi. Bireysel başarılarda ise Medine Nur Gökcan kazandığı 4 madalya ile sezona damga vuran isimlerden biri oldu.

Pazarlar Spor Lisesi sadece yerel müsabakalarda değil, Türkiye genelinde de önemli başarılar elde etti. Okul bu sezon; Oryantiringde Türkiye 3.'lüğü,Floor Curlingde Türkiye 4.'lüğü,Tekvandoda Türkiye 5.'liği derecelerini müzesine taşıyarak Kütahya'nın adını ulusal düzeyde duyurdu.

Elde edilen süper başarıyı değerlendiren Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, hedeflerin üzerine çıkmalarına rağmen mücadelenin bitmediğini vurguladı. Gökalp, '85 kız ve erkek öğrencimizle yola çıktık, bugün 100 ödül barajını aştık. Ancak yürüyüşümüz sürüyor. Şu an Futsal Erkek takımımız il müsabakalarında, Wushu Sanda ve Kriket takımlarımız ise Türkiye Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kalan branşlarımızla Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz' dedi.

Tecrübeli beden eğitimi öğretmenleri, uzman antrenör kadrosu ve milli sporcularla gerçekleştirilen söyleşilerle motivasyonu diri tutan okul, kazandığı 100 madalya ile Kütahya'nın sporcu yetiştirme kapasitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Gözler şimdi, devam eden Türkiye Finalleri'nden gelecek yeni şampiyonluk haberlerine çevrildi.