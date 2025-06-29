Bursa’da pazarcılık yapan bir şüpheli, sabah pazar hazırlığına çıkarken polis operasyonuyla yakalandı. Aracında ve evinde yapılan aramalarda tam 121 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışına yönelik yürüttüğü istihbarî çalışmalar çerçevesinde, pazarcılık yapan V.H. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın ilçede araçla dolaşarak sahte içki sattığını tespit etti. Çemberi daraltan ekipler, şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada, 18 adet 5 litrelik bidon içinde 90 litre, 62 adet su şişesinde 31 litre, olmak üzere toplam 121 litre sahte alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliği için suça ve suçlulara fırsat verilmeyeceğimin altını çizdi.