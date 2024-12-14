Karaman’da bir pazarcı esnafı tezgahının başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi Pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen 2 şüpheli, pazarda tezgâhı bulunan F.G’nin (24), yanına gelerek tabanca ile 5 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi F.G.’nin çenesine gelerek yaralanırken, zanlılar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı Pazar içerisinde boş kovan çalışması yaptı. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliklerini belirlediği 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.