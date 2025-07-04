Trabzonspor, akşam antrenmanını tamamlarken, yeni transfer Paul Onuachu da idmanda yerini aldı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor’un Southampton’dan 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.