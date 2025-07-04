Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 17.50 sıralarında Kumkuyucak Mahallesi’nde başladı. Yangına, 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli Mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Yetkililer, vatandaşları yangın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.