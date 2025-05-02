Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 2659 uluslararası anlaşması, Erasmus+ hibelerindeki başarısı, Türk dünyasıyla gelişen bağları ve YÖK’ün 2030 Uluslararasılaşma Stratejisi doğrultusunda attığı adımlarla küresel ölçekte fark oluşturuyor.

Pamukkale Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Erasmus+ ve ikili iş birliği çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yerini güçlendirmeye devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle PAÜ’nün 1011’i Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle, 1486’sı ise AB dışı ülkelerle olmak üzere toplam 2659 uluslararası anlaşması bulunuyor. Bu sayı, Pamukkale Üniversitesi’ni Türkiye’de en fazla uluslararası anlaşmaya sahip üniversiteler arasında üst sıralara taşıyor.

Erasmus+ faaliyetleri kapsamında sağlanan başarılar sayesinde PAÜ, Erasmus+ hibelerinden en fazla yararlanan üniversiteler arasında Türkiye genelinde ilk 15’te yer aldı. Bu başarıyla birlikte, yüzlerce PAÜ öğrencisi öğrenim ve staj hareketlilikleri kapsamında yurtdışına gitme imkânı bulurken; akademik personel ders verme ve eğitim alma faaliyetlerine, idari personel ise çeşitli uluslararası eğitim programlarına katılarak deneyimlerini küresel düzeyde geliştirme fırsatı yakaladı.

Pamukkale Üniversitesi, yalnızca Avrupa ile değil, dünya genelinde birçok ülkeyle iş birliği ağını genişletmeyi sürdürüyor. Erasmus+ kapsamında AB dışı ülkeler için ayrılan bütçede yüzde 70 oranında artış sağlanması, PAÜ’nün küresel akademik etkileşimi artırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

PAÜ, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2030 Uluslararasılaşma Stratejisi doğrultusunda da öncü adımlar atıyor. Bu kapsamda farklı ülkelerde şube ve eğitim programları açılmasına yönelik altyapı çalışmalarını tamamlayarak girişimlerine başladı.

PAÜ, yalnızca Avrupa ülkeleriyle değil Türk Cumhuriyetleriyle olan akademik ve kültürel ilişkilerini de güçlendiriyor. Bu doğrultuda, Türk Üniversiteler Birliği’ne (TÜRKÜNİB) yapılan üyelik başvurusu başarıyla sonuçlanarak PAÜ, bu birliğin resmî üyesi oldu. TÜRKÜNİB üyeliği, PAÜ’nün Türk dünyasıyla ortak projeler, akademik değişim ve kültürel etkileşim anlamında yeni fırsatlar geliştirmesine imkan sağlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, uluslararasılaşma süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Mevcut iş birliklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Erasmus+ programları başta olmak üzere, ikili anlaşmaların etkinliğini daha da ileri taşımayı ve uluslararası öğrenci ile akademik personel hareketliliğini artırarak Pamukkale Üniversitesi’nin küresel görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, AB dışı ülkelerle yürüttüğümüz projeleri genişletmek ve yeni coğrafyalarda akademik açılımlar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. YÖK’ün 2030 Uluslararasılaşma Stratejisi çerçevesinde üniversitemizin bilimsel üretime, kültürel etkileşime ve küresel akademik iş birliğine katkısını daha da artırmakta kararlıyız. Pamukkale Üniversitesi, uluslararası alanda attığı bu güçlü adımlarla hem bölgesel hem de küresel ölçekte bilimsel üretime ve kültürel etkileşime katkı sunmaya devam etmektedir. Kalite odaklı eğitim anlayışı, dinamik akademik kadrosu ve güçlü vizyonu ile PAÜ, geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir."