Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arama Kurtarma Ekibi, İstanbul’da meydana gelebilecek muhtemel Marmara depremine hazırlık kapsamında, Denizli İl AFAD koordinasyonunda düzenlenen teknik inceleme gezisine katılım sağladı.

Afetlere karşı toplumun direncini artırma hedefiyle hareket eden Pamukkale Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, afet öncesi hazırlık ve afet anında etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasında, Pamukkale Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, Denizli’den gelen diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunarak muhtemel afet senaryoları doğrultusunda risk değerlendirmesi ve müdahale stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.