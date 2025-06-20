Patnos’ta YKS öğrencilerine moral desteği

Patnos Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Halk Kütüphanesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Sınav maratonuna kısa bir nefes arası vermeyi amaçlayan etkinlikte, öğrencilere müzik ziyafeti verildi.

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile yüzlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlayan İlçe Halk Kütüphanesi’nde öğrenciler sınavlara hazırlarken aile bütçelerine de dolaylı yoldan önemli katkılar sunuyor. Moral konseri ise bu desteklerin yalnızca akademik değil, sosyal yönlü olduğunun güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.