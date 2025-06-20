Haliliye Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çevreci projeler kapsamında takdir belgesi alan öğrencilere karne hediyesi verdi. "Takdir Belgenle Gel, Karne Hediyeni Götür" sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde öğrencilere hem çeşitli hediyeler verildi hem de çevre bilinci kazandırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde hayata geçirilen geri dönüşüm ve sıfır atık projeleriyle bölgede birçok ilke imza atan Haliliye Belediyesi, çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etkinlik kapsamında, takdir belgesiyle gelen öğrenciler sıfır atık marketlerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında öğrencilere atık yönetimi, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık marketlerin işleyişi hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere ayrıca "Çevre Müfettişi" unvanı verilerek gönüllü çevreci olmaları teşvik edildi.

Karne hediyelerini almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevre bilinci oluşturmak ve sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla benzer projelerin artarak devam edeceği belirtildi.