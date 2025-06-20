Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, evde eğitim alan öğrenciler Kader Sıla Durna ve Elisa İlayda Cansız’ın karne heyecanına ortak oldu.

İlk olarak, Özel İdare Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kader Sıla Durna’yı evinde ziyaret eden Erdoğan 8. sınıfa geçen Durna’ya tebriklerini ileterek karne ve takdir belgesini verdi.

Bir süre Durna ile sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Erdoğan, eğitim hayatında başarılar diledi. Erdoğan, Anne Fadime Durna, Baba Hikmet Durna, okul idarecileri ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Daha sonra Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elisa İlayda Cansız’ı evinde ziyaret eden Erdoğan, öğrenci ile yakından ilgilendi. Erdoğan, Cansız’a eğitim hayatında başarılar dileyerek karnesini verdi. Erdoğan, Anne Nuray Cansız, okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bunuldu.

Öğrencilere tatil döneminde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Erdoğan, sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmelerini diledi.