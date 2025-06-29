Patnos Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçeye ekonomik bir canlılık getirmesi planlanan Kasaplar Çarşısı projesinde artık son adımlar atılıyor. Modern tasarımıyla göz dolduran bu proje, hem esnaf hem de vatandaşlar için işlevsel bir ticaret alanı oluşturmayı hedefliyor.

İlçe merkezinde sürdürülen proje, bölgede geleneksel çarşı kültürünü koruma anlayışını çağdaş mimari dokunuşlarla birleştiriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte onlarca esnaf, yenilenen bu alanda hizmet sunacak. Çarşı, ticari hayatın canlanmasına katkı sağlarken hijyenik ve güvenli bir alışveriş ortamı sunarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kasaplar Çarşısı projesi, mevcut yetersiz koşullarda faaliyet gösteren kasap esnafının uzun süredir beklediği yapısal düzenlemeleri hayata geçiriyor. Proje kapsamında esnafın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan dükkanlar, soğuk hava depoları, hijyen alanları ve modern altyapı sistemleri bulunuyor. Ayrıca, estetik mimarisiyle de çarşı, ilçe genelinde görsel zenginlik katacak.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın ise projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çarşının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Başkan Taşkın, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Kasaplar Çarşısı’nın halkın hizmetine sunulacağını belirtti.