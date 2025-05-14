Patnos’ta Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde Yangın Tatbikatı yapıldı

Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında müdahale, tahliye ve koordinasyon süreçleri test edildi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Gerçek olay senaryolarına uygun olarak planlanan tatbikatta; yangına ilk müdahale, personelin tahliyesi, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreleri test edildi.

Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Nuri Taşkın, olası yangın ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, "Can ve mal güvenliği açısından tüm kurumlarımızın müdahale süreçlerinde hazır olması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız düzenli olarak devam ediyor" dedi.