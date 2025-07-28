Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın’ın talimatıyla asfalt çalışmaları başladı.

Yaz sezonuyla birlikte hız verilen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçedeki bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesi için ekipler sahaya indi. Çalışmaların ilk etapta en çok ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Taşkın, "Patnos’umuzun çehresini güzelleştirmek, ulaşımı daha konforlu hale getirmek için asfalt çalışmalarımıza başladık. Halkımıza sabır ve anlayışları için teşekkür ediyor, çalışmalarımızın kısa sürede tamamlanacağını belirtmek istiyorum" dedi.

Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen altyapı hizmetlerinde kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Taşkın, yapılacak asfalt çalışmalarıyla Patnos’un daha modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşacağını ifade etti