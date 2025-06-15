Patnos Belediyesinde Sınav İçin Özel Tedbirler ve "Sessizlik" Çağrısı

Patnos Belediyesi, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla bir dizi tedbir aldığını ve vatandaşlara sınava girecek öğrenciler için "sessizlik" çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Belediyesi Sınav İçin Özel Tedbirler ve "Sessizlik" Çağrısı

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, ‘’Sınav günü öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sessiz bir ortam sağlanması amacıyla, gürültüye neden olabilecek tüm belediye çalışmalarına ara verilecek. Ayrıca, sınav merkezlerinin çevresindeki çöp toplama faaliyetleri ve yol çalışma faaliyetleri de sınav süresince geçici olarak durdurulacak. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yanında olmak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Başkan Taşkın sınava girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dilerken, tüm vatandaşlar öğrencilere destek olmaya davet Başkan Taşkın, Sınav süresince yüksek sesle müzik dinlenmemesi, inşaat ve tadilat gibi gürültülü çalışmalara ara verilmesi ve araçlarda gereksiz korna çalınmaması önemle rica ediyorum" diye konuştu.