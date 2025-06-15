Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, 15 Haziran 2025 Pazar günü bu gün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilçede sağ duyu içinde ve sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, Yaklaşık 1900 öğrencinin girdiği sınav sonra öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. Sınav sonrası velilerin öğrencilere baskı yapmamaları ve çocuklarına destek olmalarını isteyen Çam, "Öğrencilerin yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacaklarına inancım tam, velilere de bu süreçte gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.