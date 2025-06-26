Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı’nda balık türlerinin giderek azalması, hem çevrecileri hem de bölgedeki balıkçılık faaliyetleriyle geçimini sağlayan vatandaşları endişelendiriyor.

Bölgede yapılan gözlemler ve balıkçılardan alınan bilgilere göre, son yıllarda özellikle aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi türlerin sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Uzmanlar, bu azalmanın temel nedenleri arasında iklim değişikliği, su seviyesindeki düşüş, baraj çevresindeki kirlilik ve kontrolsüz avlanmayı gösteriyor.

Patnos’ta uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Mehmet Aslan, yaptığı açıklamada, "Eskiden ağlarımız doluyordu, şimdi neredeyse eli boş dönüyoruz. Balık sayısı her geçen yıl azalıyor. Buna bir çözüm bulunmazsa barajda balık kalmayacak," dedi.

Öte yandan çevre gönüllüleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, baraj çevresinde temizlik çalışmaları yapılması, av yasağı dönemlerine daha fazla riayet edilmesi ve su kaynaklarının daha etkin korunması çağrısında bulunuyor.

Yetkililer ise barajdaki ekosistemi korumak adına bilimsel bir çalışma başlatılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.