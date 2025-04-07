Hatay’da inşaat çalışmaları sırasında patlayan su borusundan fışkıran sular metrelerce yükseğe çıkarken, 23 mahallede su kesintisi yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşler İdaresi (HATSU), bölgede onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Antakya ve Defne ilçelerinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında zaman zaman içme suyu hatları zarar görüyor. Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde rezerv alan içerisinde yapılan kazı çalışması sırasında 600’lük düktil boru hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen HATSU ekipleri onarım için çalışma başlattı. Patlayan borudan metrelerce havaya yükselen sular ise kameralara yansıdı.

HATSU tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Defne ilçemize bağlı Armutlu Mahallesi’nde rezerv alan içerisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında 600’lük düktil boruya hasar verilmiştir. Buna bağlı olarak Defne ilçemizin Armutlu, Elektrik, Akdeniz, Sümerler, Aşağıokçular, Dursunlu, Subaşı, Turunçlu mahalleleri ile Antakya ilçemizin Şirince, Karaali Bölüğü, Kardeşler, Bağrıyanık, Aydınlıkevler, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Kışlasaray, Habib Neccar, Meydan, Esentepe, Esenlik, Gazi mahalleleri ve Uzun Çarşı bölgesinde su kesintisi yaşanacaktır. Arıza onarım çalışmalarına başlanmış olup, çalışmanın tamamlanması halinde su iletimi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.