SAMSUN (İHA) – Tek eli cebinde aksesuarsız atış yaparak Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan ve dünyaca ünlü birçok sporcu tarafından örnek alınan Yusuf Dikeç, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

2024 Paris Olimpiyatları’nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, Türkiye Atıcılık Federasyonu temsilcileri ve takım arkadaşı ile birlikte Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Saat, Teknik Kurul Başkanı Erdinç Bilgili, Milli Atıcı Yusuf Dikeç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’nin de yer aldığı ziyarette Vali Tavlı, misafirlere hediye takdim etti.

Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye bu branştaki ilk madalyasını kazandıran Milli Atıcı Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan, son olarak mart ayında düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda da 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuştu. Yusuf Dikeç’in, atış sırasında ekipman kullanmaması ve tek elinin cebinde olması tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve birçok dünyaca ünlü sporcu elde ettiği her başarıdan sonra Yusuf Dikeç’in tek eli cebinde atış pozunu sevinç hareketi olarak yapmıştı.