DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale Belediyesinde işten çıkarılan bir emekçi, açtığı işe iade davasını kazanarak görevine geri döndü.

Denizli’nin Acıpayam, Çal, Pamukkale ve Çardak belediyelerinde yaşanan toplu işten çıkarmalar sonrası sendikaya vekalet veren işçiler adına açılan davalar, sendikanın hukuk müşavirleri tarafından ücretsiz olarak yürütülüyor.

Pamukkale Belediyesinde işten çıkarılan bir emekçi, açtığı işe iade davasını kazanarak önemli bir örnek oluşturdu. Son olarak Çardak Belediyesi Personel Hizmetleri Şirketinde çalışan 17 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin iş akitlerinin feshedilmesi üzerine, sendikaya vekâlet veren 8 işçi adına işe iade davaları açıldı. Duruşmaları takip etmek üzere bugün Çardak Adliyesi’nde bulunan sendika temsilcileri ve bölge avukatı Eray Mutlu, işçileri yalnız bırakmadı.

Devam eden yargı süreci hakkında bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz, "Sendikamıza vekalet veren tüm arkadaşlarımızın davalarını, hukuk birimimiz aracılığıyla ücretsiz olarak takip ediyoruz. Üyelerimizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyoruz. Pamukkale Belediyesinde işten çıkarılan bir emekçi, açtığı işe iade davasını kazanarak önemli bir örnek oluşturdu. Bu karar, diğer davalar açısından da umut verici bir gelişme olacak. Adaletin yerini bulması adına bu davalar büyük önem taşıyor. Elde edilen bu başarılar, tüm işçi arkadaşlarımız için bir moral kaynağıdır" dedi.

"Çalışma hakkı ihlal edilen her bir emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Oğuz, "Bu adaletsizliğe karşı hukuki süreci kararlılıkla sürdüreceğiz. Emek mücadelesi dayanışmayla kazanılır. Denizli genelinde emekçilerin hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, hukuksuz işten çıkarmalara karşı birlik ve dayanışma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.