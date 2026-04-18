Iğdır Pamuk Geçidi'nde, 18 Nisan 1992 tarihinde şehit edilen kahraman astsubaylar, şehadetlerinin 34. yıl dönümünde Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törenle rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Samsun Asri Mezarlık Şehitliği, Pamuk Geçidi'nde şehit düşen kahramanlar için düzenlenen anma programında duygulu anlara sahne oldu. Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabri başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehitler için rahmet niyazında bulunuldu. Programda, Pamuk Geçidi'nde şehit olan İlhan Hamlı'nın yanı sıra astsubaylar Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım da isimleri anılarak dualarla yâd edildi. Okunan Yasin-i Şerif ve yapılan dualar, tüm şehitlerin ruhlarına ithaf edildi.

Devlet ve sivil katılım dikkat çekti

Törene Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ ile eşi Selda Alâ, Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Kapusuz, subay ve astsubaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Samsun Şube Başkanı E. Astsubay Kıdemli Başçavuş Tanju Arat, Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi E. Albay Mehmet Ocak, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril katıldı. Şehit yakınları, gaziler, silah ve devre arkadaşları ile çok sayıda vatandaş da programda hazır bulundu.

'Acımız 34 yıldır ilk günkü gibi'

Törende duygularını paylaşan şehit annesi Bedriye Hamlı, 18 Nisan 1992'de yaşanan saldırının acısının hala taze olduğunu belirterek, '34 yıldır içimde tarifsiz bir acı var. Evlatlarımızı vatan için şehit verdik. Onları unutmayan herkese minnettarız. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman yanımızda oldu' dedi.

Şehit ağabeyi Ayhan Hamlı ise 'Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Her 18 Nisan'da yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımın olduğu anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar daha sonra mezarlıkta bulunan diğer şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.