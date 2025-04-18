Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın da aralarında bulunduğu Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay, şehadetlerinin 33’üncü yıl dönümünde dualarla anıldı.

18 Nisan 1992 tarihinde, sivil ve silahsız olmalarına rağmen halde bölücü terör örgütü tarafından Doğubayazıt-Iğdır yolu Pamuk Geçidi mevkisinde pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi olan Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı’nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği’ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Samsunlu şehit İlham Hamlı’nın annesi Bedriye ve ağabeyi Ayhan tarafından düzenlenen programda, Samsunlu şehidin şehadet şerbeti içtikleri silah arkadaşları Astsubaylar Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım bir kez daha dualarla yâd edildi.

Anma töreninde Atakum Mimarsinan Camii Müezzini Ramazan Çulha, Atakum Çınaraltı Camii İmam Hatibi Murat Akkuş, emekli imam Nazım Candan tarafından Yasin-i Şerif okundu, sonrasında dua edildi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Şehit annesi Bedriye Hamlı, "33 yıl önce Pamuk Geçidi’nde PKK’lı teröristler ciğerimi söktüler, 33 yıldır büyük bir acı yaşıyorum. Hala bunun farkında olmayanlar var. Çok üzgünüm, çok özlüyorum. Bugün burada şehidimizin kabri başında, işini gücünü bırakıp tamamen gönüllü olarak yanımızda olup acımıza ortak olanlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Şehit ağabeyi Ayhan Hamlı ise şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Dün ve bugün yanımızda olanlara, her daim bizi yalnız bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli komutanlarına ve tüm personeline minnettarız iyi ki, varlar, iyi ki yanımızdalar" diye konuştu.

Asker sivil katılımının yoğun olduğu anma ve dua programına katılanlar, Samsun Asri Mezarlık Şehitliği’nde bulunan diğer şehitlerin de kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

Anma törenine Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Samsun Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Kapusuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tanju Arat, gaziler, şehit yakınları sevenleri ,silah arkadaşları ve ilgililer katıldı.